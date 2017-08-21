По итогам первого полугодия план по вводу жилья в Югорске выполнен на 46,5 процентов

План по вводу жилья в Югорске по итогам первого полугодия выполнен 46,5 процентов. Так, в этом году в городе запланирован ввод 24,5 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент введено 11, 4 тысяч квадратных метров. Отмечается, что большой вклад внесли горожане, построившие и сдавшие в эксплуатацию 26 индивидуальных домов.

По словам первого заместителя главы города Сергея Голин, сдерживающим моментом строительства является объем финансирования государственной программы улучшения жилищных условий: «Если в 2015 году Югорск получил более 681 млн рублей, а в 2016 году порядка 367 млн рублей на приобретение жилья, то на сегодня объем полученных средств составляет около 35 млн рублей».

Тем не менее, город не планирует снижать темпы строительства жилья, учитывая то, что улучшение жилищных условий горожан является приоритетным вопросом для местной власти.

Добавим, что всего с начала года в Югре сдано 299 тысяч квадратных метров жилья, из которых 39 тысяч приходятся на индивидуальное жилищное строительство