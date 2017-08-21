В Сургуте работают центры культурно-языковой адаптации при школах города

Для помощи детям мигрантов привыкнуть к школе, по инициативе местного департамента образования в Сургуте был разработан ряд проектов, главный из которых - центры культурно-языковой адаптации на базе школ №4, 7, 12, 22.

«На базе таких центров педагоги работают по программам еще и социальной адаптации детей-мигрантов к новой культурно-языковой среде. В школах работают не только с детьми, но и с родителями, педагогами, которые взаимодействуют с такими учащимися. Работа в комплексе помогает достичь результатов», - отмечают в департаменте образования Сургута.

В пришкольных центрах культурно-языковой адаптации педагоги учат детей взаимодействовать со сверстниками, проводят для них сплачивающие мероприятия - конкурсы, акции. Работа ведется по десяти специальным образовательным программам, половина из которых - авторские.

По данным департамента образования, в Сургуте сегодня проживают семьи из Средней Азии (422 семьи), Украины (286 семей), Закавказья (178 семей), а еще Молдавии, Белоруссии и даже Чехии. Дети в большинстве из них владеют разговорным русским языком. Примерно четверть от их числа говорят по-русски плохо, и более сотни первоклассников в прошлом учебном году сели за сургутские парты с минимальным уровнем владения языком.