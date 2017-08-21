​АО «Тюменская энергосбытовая компания» объяснило повышение цен на электроэнергию для юридических лиц в ХМАО-Югре

В июле 2017 года в ХМАО-Югре произошло повышение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей: оно составило 13,9 процента.

По информации Минэнерго России, это обусловлено объективными факторами изменения нескольких составляющих данных цен (тарифов). Так, по отношению к июню 2017 г. на 3 процента выросли единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Рост обусловлен требованием пункта 11 (1) Основ ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. По данному документу, регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с календарной разбивкой, исходя из непревышения величины цен (тарифов) в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) во втором полугодии предшествующего годового периода по состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства РФ.

Также на 20,8 процента выросла средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке. Данный показатель наиболее сильно повлиял на рост цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей. Повышение связано, среди прочего, с эффектом «низкой базы», достигнутым в июне 2017 г., когда средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке снизилась относительно мая 2017 г. на 18,6 процента по причине низкой готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии.

Кроме того, на 22,9 процента увеличились сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (энергосбытовых компаний), расчет размера которых определяется в виде процента от значений средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке.

Вклад изменения трех данных составляющих в изменение конечной цены равен 1,2 процента, 10,4 процента и 2,3 процента соответственно.

Несмотря на то, что рост цен в июле 2017 г. составил 13,9 процента, по данным прогнозов Минэнерго и Ассоциации «НП Совет рынка», среднемесячный показатель повышения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в ХМАО-Югре до конца года не превысит 1,9 процента.

Приоритетной задачей АО «Тюменская энергосбытовая компания» является обеспечение прозрачности расчетов и начислений, принципов информационной открытости для клиентов и партнеров. Компания ежемесячно раскрывает на своем официальном интернет-сайте www.tmesk.ru информацию о рассчитанных ценах, доступ к которой открыт для всех желающих. Так, расчеты средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке доступны в рубрике «Порядок расчета стоимости электроэнергии» раздела «Юридическим лицам»/«Энергоснабжение». Также на официальном сайте действует «Личный кабинет клиента» для юридических лиц (http://lkk.energosales.ru/lkk_jur/), в котором потребители могут проверить расчет стоимости электроэнергии (мощности), отраженной в платежных документах, в зависимости от ценовой категории потребителя (в разделе «Документы к расчету»/«Расчет стоимости»).