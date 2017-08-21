Госавтоинспекция Югры призывает водителей внимательнее относится к детям

В отпускной период к основному транспортному потоку на загородных автодорогах прибавляются сотни автовладельцев, возвращающихся из мест отдыха в Югру. Как правило, в отпуск ездят семьями, следовательно, увеличивается количество юных пассажиров, перевозимых на дальние расстояния.

Окружная Госавтоинспекция напоминает о необходимости внимательного поведения на дороге, соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции и бокового интервала при управлении автомобилем, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений.

Уже при первых признаках утомленного состояния, сонливости, либо плохого самочувствия необходимо незамедлительно найти место для остановки и сделать перерыв в движении. Вовремя применяйте меры борьбы с утомлением и не забывайте, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон.

Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от взрослого. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка, может закончиться трагично. Дети на переднем сиденье автомобиля могут ехать только по достижении 12 лет. Никогда не пристегивайте ребенка и взрослого одним ремнем безопасности. Пользуйтесь детскими удерживающими устройствами вне зависимости от длительности поездки и наличия сопровождающего.