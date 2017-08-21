«Solidarité avec les victimes. #Sourgout» Президент Франции поддержал сургутян в твиттере

«Терроризм поражает во всем мире. Международное сотрудничество имеет важное значение для его искоренения. Выражаю солидарность с жертвами», - написал Президент Франции Эмманюэль Макрон в своём твиттере.
«Терроризм поражает во всем мире. Международное сотрудничество имеет важное значение для его искоренения. Выражаю солидарность с жертвами», - написал Президент Франции Эмманюэль Макрон в своём твиттере.
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