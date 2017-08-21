Жителей и гостей Югры приглашают на карнавал

В начале сентября в Югорске состоится традиционный карнавал. В этом году праздник будет посвящен 55-летнему юбилею города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Так, 1 сентября пройдет Югорский Детский Карнавал под девизом «И наша пятёрка в Югорский дневник!», а 2 сентября Югорский Карнавал под девизом «Югорску 55 лет, лучше города на свете нет!».

Напомним, Югорский карнавал – самый северный карнавал в мире, самый яркий культурный бренд города Югорска, формирующий позитивный имидж города и создающий особые, уникальные условия для реализации творческого потенциала его жителей.

Карнавал проходит в Югорске с 1997 года. За 20 лет он прошел путь от обычного шествия трудовых коллективов в стиле советских праздничных демонстраций до фееричного театрализованного шоу. За годы его существования карнавал приобрел свои традиции, правила и свое особенное настроение праздника.

Приём заявок на участие в Карнавале 2017 продолжается. Направить заявку, получить консультации об участии в Карнавале можно в Управлении культуры администрации города Югорска: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11, каб. 208, контактные телефоны: (34675) 5-00-71, 5-00-26.