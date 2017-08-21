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​Эксперты составили рейтинг вероятных преемников Путина. Как вы думаете, кто его возглавил?

Фонд «Питербургская политика» составили рейтинг вероятных преемников президента Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

В рейтинге учитывались такие показатели, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них, а также частота встреч с Владимиром Путиным.

Лидирует в этом рейтинге Дмитрий Медведев с 21 баллом. На втором месте закрепился Сергей Собянин с 19 баллами; на третьем – губернатор Тульской области Алексей Дюмин с 18 баллами.

В первую десятку также вошли министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бывший министр финансов Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Стоит отметить, эксперты считают, что люди, которые войду в топ-20, сформируют правящую элиту в 2018-2024 года. А «Преемник» трактуется широко и не ограничивается одним лишь президентским постом.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 449, комментариев: 0


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