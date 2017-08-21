​Путин заявил, что государство не должно фильтровать информацию СМИ

Президент России Владимир Путин считает, что фильтрация информации СМИ должна осуществляться не государством, а профессиональным творческим сообществом и СМИ, сообщают «Ведомости».

«Должно быть запрещено то, что в законе запрещено, и в интернете, и на телевидении и в других СМИ. Все другое может быть осуществлено только одним способом. Это фильтрация с помощью самого творческого сообщества», — заявил Путин на встрече с участниками молодежного форума «Таврида».

«Есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию», — сказал он.

Путин считает, что было бы правильным исключить влияние на эти процессы со стороны государства, а если и не исключить, то минимизировать.