Федеральные каналы проигнорировали события в Сургуте

Основные федеральные каналы проигнорировали нападения на прохожих в Сургуте, сообщает «Медуза».

Основными темами итоговых выпусков новостей на «Первом канале» и «России1» стали: теракты в Каталонии, националисты в США, задержание «украинского диверсанта» в Крыму, противостояние США и КНДР, возможная поставка ракет с Украины в КНДР, Германия против американских санкций, как устраивают теракты на автомобилях и так далее.

Первый канал показывал сюжеты о событиях в Сургуте только в трех выпусках новостей 19 августа (12:00, 15:00, 18:00), каждый сюжет длился полминуты. В главном вечернем выпуске новостей (21:00) сюжета не было.

«Россия 1» рассказала о событиях в Сургуте только в дневном выпуске новостей 19 августа в 14:00, рассказ ведущего длился 16 секунд. В вечерней передаче «Вести», как и днем 20 августа (11:00, 14:00), о происшествии не упоминали вовсе.