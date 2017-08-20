Инициатор переноса столицы на Дальний Восток вызвал Сергея Собянина на дебаты

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, предложивший перенести столицу на Дальний Восток, вызвал мэра Москвы Сергея Собянина на дебаты, пишет «Коммерсант». «На странице С.С. Собянина "ВКонтакте" предложил мэру Москвы провести в прямом эфире дебаты по проблеме отношения Москвы и остальной России, по проблеме размосквичивания и переноса столицы за Урал»,— написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Крупнов направил проект «Доктрины размосквичивания», предусматривающий перенос столицы, президенту России Владимиру Путину. Мэр назвал предложение лишить Москву столичного статуса «гениальной» идеей. «Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тыс. км от 110 млн россиян, проживающих в европейской части,— отметил он.— И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом».