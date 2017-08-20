Подавляющее большинство россиян уверены, что ребенка должны воспитывать оба родителя

Подавляющее большинство россиян (92%) уверены, что оба родителя в равной степени должны заниматься воспитанием ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественное мнение». В том, что решающую роль здесь должен играть один из родителей, отец или мать, сказали по 3%.

В ходе опроса, проведенного 29-30 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, каждый пятый (19%) россиянин впервые узнал, что, согласно законодательству, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может взять любой из родителей. Известна эта информация 81% респондентов.

При этом если бы кто-то в окружении респондентов стал отцом и решил бы взять отпуск по уходу за ребенком, то 77% отнеслись бы к этому положительно, а 15% - отрицательно.

По данным социологов, большинство россиян (80%) считает, что в случае незапланированной беременности решение о том, рожать ребенка или нет, должно быть совместным. Еще 14% отдают его в руки женщины, 3% - в руки мужчины.

Отвечая на соответствующий вопрос, относительно большинство россиян высказали мнение, что сейчас в России и женщины (48%), и мужчины (57%), вступая в брак, стараются отложить рождение детей на более позднее время. В то же время 29% и 16% респондентов соответственно полагают, что женщины и мужчины, наоборот, стремятся как можно раньше завести детей.