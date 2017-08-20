В Нефтеюганском районе завершается проверка готовности образовательных учреждений к 1 сентября

Накануне члены межведомственной комиссии проинспектировали образовательные учреждения Нефтеюганского района.

Например, в детском саду «Елочка» поселка Юганская Обь проведен косметический ремонт в группах, отремонтированы две веранды. Отмечается, что большого ремонта в «Елочке» не проводилось, так как в будущем году в поселке появится новый комплекс «Школа-детский сад», возводимый в рамках окружного проекта «Наша школа: вместе строим будущее», куда и переедет учреждение.

В Усть-Юганской школы произошли большие перемены: отремонтирован и утеплен фасад здания, полностью заменено ограждение по периметру школы. В кабинетах физики и химии заменено оборудование для лабораторных работ, здесь также поставлены раковины и вытяжные шкафы. Часть учебных кабинетов оснастили новой мебелью – партами, современными рабочими столами для преподавателя. Для лингафонного кабинета закуплено программное обеспечение. Осуществлен ремонт пищеблока, теперь он отвечает всем современным требованиям. Чтобы ребята могли с комфортом отдохнуть на переменах, во всех рекреациях поставили низкие столы и мягкие пуфики.

Проверяющие оценили качество ремонта, благоустройство территорий, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм. По итогам проверки замечаний по готовности образовательных учреждений к приему детей у членов комиссии не возникло.