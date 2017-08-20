Сотрудники МЧС и активисты регионального отделения ОНФ добиваются сноса расселенных домов в Югре

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Югре и специалисты Главного управления МЧС по округу требуют сноса расселенных домов в регионе. Сегодня десятки деревянных домов становятся пристанищем лиц без определенного места жительства и являются объектами повышенной пожарной опасности.

Эксперты Народного фронта совместно с представителями МЧС и городской администрации провели проверку обеспечения пожарной безопасности, обследовав расселенные, но не снесенные дома в Сургуте по улицам Щепеткина, 6, и Лесной, 1. Жители этих многоквартирных домов были расселены по программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014–2020 годы».

«Первоначально, как нас уверяли в мэрии Сургута, снос здания по Лесной должен был провести застройщик, который осуществляет комплексное строительство в городском микрорайоне №24, после расселения жителей этого дома, – отметила член регионального штаба ОНФ Инна Бирук. – Однако, во время встречи представитель подрядчика заявил, что все обязательства согласно договору он выполнил, поэтому ответственность по сносу здания лежит на администрации города».

В июле специалисты управления МЧС по городу Советскому, Советскому району и Югорску направили предостережение в адрес главы поселка Пионерский с требованием ликвидировать потенциально пожароопасные объекты на территории поселка. В августе пришел ответ, что первая свалка – дом в Пионерском по улице Комсомольская – убрана.

«Это первые результаты сотрудничества ОНФ с Главным управлением МЧС России по Югре по ликвидации свалок. Цель проекта ОНФ «Генеральная уборка» в том и заключается, чтобы не только убрать свалки, но и выработать совместные решения с органами власти и контрольно-надзорными службами по недопущению повторения подобных ситуаций», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица.