Что произошло в ТЦ «Северный»? Рассказы очевидцев о вчерашнем нападении в торговом центре

Вчерашние нападения на людей в Сургуте вызвали шок у жителей города. Большая часть атак произошла на улице, но началось все раньше - в торговом центре «Северный». Корреспондент siapress.ru поговорил с сотрудниками магазина, чтобы восстановить картину произошедшего.

Со слов очевидцев все выглядело следующим образом – около 9 утра, сразу после открытия в торговый центр зашел молодой парень и какое-то время ходил по коридорам. Затем он прошел в дальнюю часть торгового центра, которая соединяется с техническим выходом с торца здания. Как говорят свидетели, он какое-то время ходил взад-вперед по коридору. В какой-то момент он остановился, надел маску и муляж пояса шахида, быстро разлил горючую жидкость, поджег ее и бросил дымовую шашку. В создавшейся суматохе и среди дыма он побежал к выходам из торгового центра.

«Он выбежал оттуда [в центральный коридор торгового центра] в маске и кинулся к женщине, которая в этот момент снимала деньги в банкомате. Он ее ударил топором и стал отбирать деньги, она упала. Потом бросился к выходу, где у прилавков стоял мужчина. Хорошо, что мужчина чуть назад отклонился, а то бы топор по нему попал. У них борьба началась, и парень в маске выбежал на улицу и там еще на кого-то напал. Он здесь один был, но говорят, что их банда целая в городе», - рассказывают продавцы, работающие в «Северном».

Из описанных свидетелями событий можно сделать несколько выводов. Первый: в ТЦ «Северный» нападавший был один, и сообщников у него не было. Второй: попытка ограбления действительно была, вот только назвать ее спланированной не получается хотя бы по времени – кого идти грабить в 9 утра в субботу? Кроме того, нападавший находился в задней части магазина (это видно на записи с камеры наблюдения) и чисто физически не мог следить за банкоматами.

Окончательный ответ на вопрос, что произошло вчера, даст следствие, но одно можно сказать вполне уверенно – если это и было ограбление, то оно, с учетом планирования, исполнения и дальнейших действий злоумышленника, который порезал нескольких человек и в итоге был застрелен при задержании на пересечении проспекта Ленина и улицы Бахилова, определенно было очень странным.