В Следственном комитете сообщили, что нападения на людей в Сургуте совершил местный житель 1998 года рождения

Сотрудники Следственного комитета России уточнили личность нападавшего вчера на людей в Сургуте. По информации правоохранителей им оказался местный житель 1998 года рождения. Его имя не сообщается, однако ранее на канале «Мash» появилась информация, что нападавшим может быть 19-летний сургутянин Артур Гаджиев. Там же сообщалось, что его отец, Ламетулах Гаджиев, якобы состоит на учете как экстремист и последователь радикальных религиозных течений.