Сотрудники Следственного комитета России уточнили личность нападавшего вчера на людей в Сургуте. По информации правоохранителей им оказался местный житель 1998 года рождения. Его имя не сообщается, однако ранее на канале «Мash» появилась информация, что нападавшим может быть 19-летний сургутянин Артур Гаджиев. Там же сообщалось, что его отец, Ламетулах Гаджиев, якобы состоит на учете как экстремист и последователь радикальных религиозных течений.
В Следственном комитете сообщили, что нападения на людей в Сургуте совершил местный житель 1998 года рождения
Ранее появлялась информация, что им может быть 19-летний Артур Гаджиев
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