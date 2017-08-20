Глава Мегиона пообщается с жителями муниципалитета

Во вторник, 22 августа, в администрации Мегиона будет работать телефонная «горячая линия». Задать свой вопрос главе города и его заместителям можно будет с 15:00 до 16:00 по телефону: 3-12-33.

В субботу, 26 августа в поселке Высокий состоится встреча главы Мегиона Олега Дейнеки с жителями. Участие в мероприятии примут заместители главы, руководители департаментов и управлений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального комплекса и других учреждений.

Встреча состоится в актовом зале МБОУ «СОШ № 6» в 11:00.