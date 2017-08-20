В Мегионе прошла предварительная приемка детских площадок

Заместитель главы Мегиона – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Руслан Речапов принял участие в предварительной приемке детских площадок, установленных в Мегионе и поселке Высокий в рамках "Марафона благоустройства в Югре", объявленного губернатором Натальей Комаровой.

В мероприятии также участвовали председатель Общественного совета Мегиона по ЖКХ Александр Ромащев, представители отдела муниципального контроля администрации города, управляющей компании – ООО «ЖЭК», муниципального заказчика – МКУ «Капитальное строительство» - и подрядчика – общества с ограниченной ответственностью «Лесстрой».

Как отметил представитель Общественного совета по ЖКХ Александр Ромащев, планировка и комплектация площадок удовлетворительная, в целом к оборудованию игровых комплексов, установленных в жилых микрорайонах, претензий нет.

"По новым игровым детским площадкам есть ряд несущественных замечаний, в общем, площадки удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к подобного рода комплексам, - прокомментировал итоги поездки Руслан Речапов. – В настоящее время они устанавливаются по муниципальному заказу, в дальнейшем новые детские площадки планируется передать в собственность многоквартирных домов, чтобы их сохранность и безопасность контролировали управляющие компании и ТСЖ".

Напомним, что в целом в Мегионе и поселке Высоком планируется установить 20 детских площадок, еще 11 новых игровых комплексов будут установлены в 6-ом микрорайоне Мегиона, где сейчас идет комплексная реконструкция дворов.