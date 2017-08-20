Делом о нападении на людей в Сургуте займется Главное управление СК России

Уголовное дело о нападении молодого человека на прохожих в Сургуте передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с широким общественном резонансом уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России", - сообщила в воскресенье официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В субботу 19 августа 2017 года около 11:20 минут в городе Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, ранив ножом семь человек. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые застрелили нападавшего.

"Следователями установлена личность нападавшего. По уточненным данным это житель Сургута, 1998 года рождения", - отметила Петренко.

В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается, по предварительным данным, как средней степени тяжести, сообщила представитель СК.

"По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, медико-криминалистические судебные экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего", - рассказала Петренко.

Она подчеркнула, что "на данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления".