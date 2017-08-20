На руднике «Мир» в рамках поисковой операции одобрили взрывные работы

Компания «Алроса» решила провести несколько взрывов для продолжения поисковой операции после аварии на руднике «Мир», сообщает «Медуза». Такое решение было принято на совещании утром 20 августа, взрывы одобрил Ростехнадзор.

Управляемые взрывы, по замыслу спасателей, должны расширить проран между карьером и шахтой. Сейчас в карьере более 12,5 тысячи кубометров воды, поэтому есть угроза ее одномоментного прорыва в шахту, где работают спасатели.

Вода также может подтопить насосы, установленные на «горизонте-210», где, как предполагается, находятся пропавшие горняки. Как заявили в компании, расчеты позволяют гарантировать безопасность шахтеров во время взрывов.

4 августа на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды, шахта оказалась затоплена. В момент аварии на участке находился 151 шахтер, пока удалось спасти только 143 человека.

15 августа было объявлено, что поиски четверых шахтеров, которые, как предполагается, могли быть на «горизонте-310», прекращены. Продолжаются поиски только четверых оставшихся горняков.