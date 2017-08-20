Видеозапись, на которой сотрудники полиции ликвидируют, напавшего вчера на сургутян, возможного пособника ИГ (запрещенной в России организации) появилась в группе "К-информ" в "Вконтакте".
Опубликовано видео с ликвидацией нападавшего в Сургуте // ВИДЕО
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Сегодня в 11:49, просмотров: 500, комментариев: 0
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