СМИ: Целью террористов в Барселоне был собор Саграда-Фамилия

Совершившие нападения в Каталонии террористы первоначально планировали провести взрывы трех фургонов со взрывчаткой в людных местах, сообщает РБК со ссылкой на газету El Espanol. Одним из таких мест должен был стать символ Барселоны собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства) архитектора Антонио Гауди. Издание не уточняет, планировали ли террористы совершить взрыв в самом соборе.

Террористы планировали причинить как можно больше вреда, пишет издание, поэтому они избрали для атак популярные места — собор Саграда-Фамилия, который помимо того, что является католическим храмом, популярен у туристов, и улицу Рамбла. Третье место атаки неизвестно, но предполагается, что оно должно было быть в районе городского порта.

По данным полиции Каталонии, бомбы, которые собирали террористы, сходны с типом бомб, которые часто используют боевики ИГИЛ (запрещенная в России организация). В ночь на среду, 16 августа, двое джидахистов случайно детонировали одну из бомб в Альканаре, из-за чего один из них погиб, а второй получил тяжелые ранения.

Боевики боялись, что расследование событий в Альканаре выведет полицию на их след, поэтому провели спонтанную атаку в Барселоне, используя один фургон без взрывчатки.

В четверг, 17 августа, один из террористов, имя которого неизвестно полиции, выехал на фургоне улицу Рамбла, пытаясь задавить пешеходов. При атаке погибли 13 человек, более 130 пострадали. Водителю удалось скрыться с места преступления.

Через несколько часов в Камбрильсе пятеро террористов на Audi A3 попытались совершить еще одну атаку. Они хотели задавить пешеходов, но их остановили полицейские на КПП. Всего при теракте в Камбрильсе погиб один человек и семеро были ранены. Все пятеро террористов были застрелены полицейскими. Причем четверых террористов застрелил один сотрудник полиции. За оба теракта ответственность на себя взяла ИГИЛ.