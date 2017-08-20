За ночь состояние пострадавших во вчерашних сургутских событиях не изменилось: по-прежнему один находится в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, двое – в средней степени тяжести. Еще одного раненого врачи накануне отпустили домой, он остался на амбулаторном лечении – ему требуются только перевязки.
Ситуация с пострадавшими в Сургуте не изменилась: один по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом
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Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00