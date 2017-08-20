​Ситуация с пострадавшими в Сургуте не изменилась: один по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом

За ночь состояние пострадавших во вчерашних сургутских событиях не изменилось: по-прежнему один находится в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, двое – в средней степени тяжести. Еще одного раненого врачи накануне отпустили домой, он остался на амбулаторном лечении – ему требуются только перевязки.