СМИ: Отец нападавшего в Сургуте состоял на учете спецслужб как экстремист

В СМИ появляется все больше информации, что отец молодого человека, который нападал на прохожих в Сургуте и был убит полицией, состоял на учете как религиозный экстремист. По некоторым данным, он живет в Дагестане. Таким образом версия, о том, что настоящее имя нападавшего Артур Гаджиев (а не Бобичел Абдурахманов, как говорилось первоначально) приобретает большую вероятность, так как Артур Гаджиев — типичное имя и фамилия для выходца Дагестана. Правоохранительные органы эту информацию не комментируют, и лишь сообщают, что личность этого человека следствием установлена.