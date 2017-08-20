Нападавший в Сургуте, возможно, работал охранником в «Перекрестке» // ВИДЕО

Молодой человек, убитый накануне при задержании после ножевых нападений на сургутян, возможно, ранее работал охранником в магазине «Перекресток» на улице Киртбая, 11. Об том в соцсети «ВКонтакте» пишет оператор проекта «Хрюши против» (проект против просроченных товаров в магазине). По его словам, человек, крайне похожий на убитого накануне нападавшего, был запечатлен на видео проекта 25 сентября 2016 года. Был ли он душевно неуравновешенным и смог бы он при этом устроиться на работу охранником — судите сами.

Напомним, что фотографию (18+) убитого при задержании молодого человека, который мог быть пособником запрещенной в России организации ИГИЛ, опубликовал ранее К-Информ.