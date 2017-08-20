В Нефтеюганском районе продолжает работу горячая линия «Опасная площадка»

Администрация Нефтеюганского района напоминает, что в муниципалитете продолжает свою работу горячая телефонная линия по обращениям граждан «Опасная площадка». Линия открыта с целью исключения и предупреждения фактов травмирования и гибели детей на детских игровых площадках.

Так, в течение двух летних месяцев на горячую линию поступило два обращения от жителей района из Пойковского и Сингапая о неполадках на игровых площадках. Замечания были устранены в кротчайшие сроки. По их окончанию рабочая группа с участием заявителей провели проверку качества устранения. Специалисты и обратившиеся граждане остались удовлетворенными состоянием игровой площадки.

Телефоны горячей линии: (3463) 250-112 ежедневно, круглосуточно - Единая дежурная диспетчерская служба Нефтеюганского района; (3463) 250-278 в рабочие дни с 08-30 до 17-30 ч. - детская общественная приемная при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района.