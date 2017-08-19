К-Информ опубликовали видео, где показано, как спасатели уносят раненого после сегодняшних нападений сургутянина с лавки. Как видно, там было очень много крови. Напомним, что один из пострадавших от нападения сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, трое — просто в тяжелом, и еще двое — в средней тяжести ранений.
В сети появилось видео, как раненого сегодня сургутянина уносят спасатели // ВИДЕО 18+ (много крови)
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19 августа в 23:33, просмотров: 472, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00