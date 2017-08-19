В сети появилось видео, как раненого сегодня сургутянина уносят спасатели // ВИДЕО 18+ (много крови)

К-Информ опубликовали видео, где показано, как спасатели уносят раненого после сегодняшних нападений сургутянина с лавки. Как видно, там было очень много крови. Напомним, что один из пострадавших от нападения сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, трое — просто в тяжелом, и еще двое — в средней тяжести ранений.