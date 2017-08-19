В соцсетях появилось фото топора, выброшенного нападавшим у ТЦ "Северный" // ФОТО

В соцсетях Сургута опубликовали фото топора, который оставил в ТЦ "Северный" возможный пособник запрещенной в России ИГИЛ до нападения на сургутян в центре города.
В соцсетях Сургута опубликовали фото топора, который оставил в ТЦ "Северный" возможный пособник запрещенной в России ИГИЛ до нападения на сургутян в центре города.
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Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00