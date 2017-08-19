​Соседи убитого при нападении сургутянина: "У него что-то было с головой с 9 класса"

Корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось поговорить с соседями убитого во время нападения сургутянина, которого официальные органы называют Бобичелом Абдурахмановым, а в соцсетях ходит другая версия – что его звали Артур Гаджиев. По их словам, сегодня, 19 августа, после теракта к дому убитого приехали несколько экипажей полиции. По слухам, они забрали его отчима, которого соседи назвали "очень хорошим человеком", воспитывавшим пасынка с пяти лет.

Как далее рассказали соседи (некоторые были одноклассниками убитого), у возможного пособника запрещенной в России организации ИГИЛ "было что-то с головой" с 9 класса. Кроме того, предположительно, те же проблемы были у его отца, который живет в Дагестане.

Тем временем известно, что имя и фамилия Бобичел Абдурахманов крайне не характерно для Дагестана, в то время как Артур Гаджиев – типично для этой республики. Комментариев по этому поводу от силовых структур пока получить не удается.