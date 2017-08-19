​Наталья Комарова лично проверила, как оказывается помощь пострадавшим в Сургуте. Четверо из них все еще в тяжелом состоянии

Сразу после Координационного совещания по обеспечению правопорядка Наталья Комарова посетила Окружной травматологический центр, где лично проверила состояние пострадавших, а также обсудила с медицинским персоналом необходимость принятия дополнительных мер.

«В больнице есть все необходимое для оказания помощи, персонал мобилизован, врачи работают с каждым в соответствии с показаниями. Люди, с которыми я говорила лично, удовлетворены уровнем медицинского обслуживания», - заявила глава региона. По уточненным данным департамента здравоохранения Югры, в настоящий момент в окружном травматологическом центре находится шесть пострадавших – четыре в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести. Одного из пострадавших врачи, после оказания помощи, направили домой. Стоит также отметить, что в больнице работает бригада психологов – они оказывают необходимую поддержку самим пострадавшим и их родным.

Также глава региона во время общения со СМИ подчеркнула: в интересах сохранения общественного спокойствия, а также в интересах следствия рекомендуется гражданам и СМИ руководствоваться только достоверной информацией при оценках происшествия - до установления всех обстоятельств следственными органами. «Прошу всех сургутян и жителей других городов и районов округа с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов, чтобы купировать другие возможные проявления подобного плана», - призвала Наталья Комарова.