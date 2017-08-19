В сургутских соцсетях распространяется истерия из-за сегодняшних нападений

Сегодняшние нападения на людей в Сургуте вызвали шквал панических постов в городских социальных сетях. Благодаря этому возникают о ложные версии произошедшего. Так среди сургутских пользователей распространяется информация о том, что злоумышленников больше, и они ходят по квартирам под видом сотрудников полиции и нападают на людей. Данная информация не подтверждается следствием.