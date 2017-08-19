​Губернатор Наталья Комарова провела оперативное совещание в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова прибыла в Сургут, где провела Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе с участием представителей правоохранительных органов и системы здравоохранения. Открывая совещание, глава региона в первую очередь заслушала доклад о состоянии пострадавших и об оказании медицинской помощи. «Если нужна помощь любая – от консультационной до отправки пострадавших в федеральный центр, мы готовы сделать все необходимое», - акцентировала внимание Губернатор Югры.

В ходе заседания руководители ответственных ведомств доложили о ситуации на текущий момент и о принятых дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан. «Хочу отметить, что все ответственные структуры сработали слаженно и оперативно. Обстановка в городе стабильная. По докладам ответственных лиц задействованы все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Для этого наш окружной травматологический центр, принявший пострадавших, как мне подтвердили, располагает всеми необходимыми ресурсами», - отметила Наталья Комарова по завершению Координационного совещания.

В настоящий момент Наталья Комарова находится в окружном травматологическом центре с целью лично проверить своевременность оказания медицинской помощи пострадавшим.