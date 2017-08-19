Клинцевич не увидел след ИГ в нападениях на людей в Сургуте

Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил сомнение в том, что террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) может иметь отношение к нападению на прохожих в Сургуте, сообщает «Интерфакс».

Ранее сайты, отслеживающие информационные ресурсы террористов, сообщили, что ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте.

"Я думаю, что вряд ли. Нельзя сказать, пиар или не пиар. Не думаю, что они имеют отношение к "Исламскому государству". Это моя точка зрения", - сказал Клинцевич в интервью радиостанции "Говорит Москва".