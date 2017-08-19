Губернатор Югры Наталья Комарова прилетела в Сургут в связи с сегодняшними нападениями на людей в ТЦ «Северный» и на улице Бахилова. Глава региона посетила городскую травматологическую больницу, где лежат пострадавшие в ходе нападений.
Губернатор Югры прибыла в Сургут
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Сегодня в 20:02, просмотров: 457, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00