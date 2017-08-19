Сургутские полицейские проводят поквартирный обход в домах города, сообщает корреспондент siapress.ru. Это связано с сегодняшними нападениями на прохожих в ТЦ "Северный" и на улице Бахилова, ответственность за которые на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России организация).
Полиция проводит поквартирный обход в сургутских домах
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Сегодня в 19:40, просмотров: 211, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00