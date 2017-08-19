Полиция проводит поквартирный обход в сургутских домах

Сургутские полицейские проводят поквартирный обход в домах города, сообщает корреспондент siapress.ru. Это связано с сегодняшними нападениями на прохожих в ТЦ "Северный" и на улице Бахилова, ответственность за которые на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России организация).