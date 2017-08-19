СРОЧНО! ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Сургуте. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на агентство Reuters.
Напомним, мужчина напал с ножом на прохожих в Сургуте, ранения получили семь человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Региональное управление МВД сообщало, что теракт не является основной версией нападения.
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00