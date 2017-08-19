Окружной кардиологический диспансер сообщил СИА-ПРЕСС, что запланированный на завтра, 20 августа, «Марш к здоровому сердцу» отменяется. Очевидно, причиной этому стали сегодняшние события в городе.
«Марш к здоровому сердцу», запланированный на завтра в Сургуте, отменяется
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Сегодня в 18:11, просмотров: 254, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00