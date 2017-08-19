В сегодняшнем выпуске программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов выразил свое мнение о произошедшем в Сургуте. Он полагает, что ситуация достаточно серьезна, иначе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не взял бы расследование на свой контроль.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов: «С каких пор бытовуху берет на личный контроль председатель Следственного комитета?» // ВИДЕО
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