В сети активно распространяется версия о том, что произошедшее в Сургуте — это неудачное ограбление

В социальных сетях и мессенджерах в Сургуте активно рассылается одинаковый текст с версией о том, что сегодняшнее нападение — это стечение обстоятельств при неудачном ограблении. Вот как выглядит это сообщение:

"Оказалось, что раздули информацию, это не терракт. Двое молодых таджиков ограбили женщину в Х-М банке около Северного, кинули ей дымовую шашку под ноги и ударили топором. Свидетель происшедшего (мужчина) хотел предотвратить, получил ножевое ранение. Полиция объявила перехват, один из нападавших был убит, скрываясь от полиции, нанес ранения встречающимся на его пути людям. Он был убит полицией. Второй нападавший тоже задержан. Городу сейчас ничего не угрожает".

Однако, это не объясняет весь шум, поднявшийся из-за произошедшего, внимание к этому со стороны главы Следственного комитета и губернатора Югры. Полиция, тем не менее, пока исключает версию теракта.