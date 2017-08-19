"Тюменцы находятся в шоке от случившегося в Сургуте, - сказал губернатор Владимир Якушев. - Средь бела дня на одной из центральных улиц города преступник напал на невинных людей. Таким преступлениям нет и не может быть оправдания. Тюменцы искренне переживают за пострадавших и готовы, если потребуется, оказать всю необходимую помощь".
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поддержал сургутян
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Сегодня в 16:57, просмотров: 80, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00