Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поддержал сургутян

"Тюменцы находятся в шоке от случившегося в Сургуте, - сказал губернатор Владимир Якушев. - Средь бела дня на одной из центральных улиц города преступник напал на невинных людей. Таким преступлениям нет и не может быть оправдания. Тюменцы искренне переживают за пострадавших и готовы, если потребуется, оказать всю необходимую помощь".