Глава Следственного комитета взял под личный контроль дело о нападении в Сургуте

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, сообщает РБК.

«В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения», — уточняется на сайте СК. Следователи, как пояснили в пресс-службе, уже запросили на молодого человека «характеризующие материалы». «Будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях», — отметили в ведомстве

Нападавший, как пояснили представители ведомства РБК, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов после предупредительного выстрела в воздух. Полицейским он, по данным пресс-службы, оказал сопротивление. «Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух, после чего ликвидировали его», — рассказал собеседник РБК.