Полиция исключает теракт из списка версий нападения в Сургуте

Версия о том, что нападение с ножом на прохожих в Сургуте является терактом, не основная, сообщили «Интерфаксу» в управлении МВД по Югре.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что следователи установили личность нападавшего. По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения.