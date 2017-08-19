В Сургуте один за другим закрываются торговые центры. Людей эвакуируют // ФОТО

В Сургуте продолжают закрывать все торговые центры. Людей эвакуировали из ТРЦ "Сити-Молл", по неподтверждённым данным ТРЦ "Союз" тоже закрывают.
Очевидцы сообщают, что закрыли и ТЦ "Агора".
Фото из соц.сети Вконтакте, группа - Регион-86 | Сургут
В Сургуте продолжают закрывать все торговые центры. Людей эвакуировали из ТРЦ "Сити-Молл", по неподтверждённым данным ТРЦ "Союз" тоже закрывают.
Очевидцы сообщают, что закрыли и ТЦ "Агора".
Фото из соц.сети Вконтакте, группа - Регион-86 | Сургут
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