16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,3612   EUR  69,7197  

Следователи установили личность нападавшего на людей в Сургуте

Следователями СК РФ установлена личность человека, напавшего на людей в Сургуте.

По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.

Напомним, преступник был убит полицией после того как ранил семерых человек. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:39, просмотров: 1025, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:48
500 0
«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО

«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 15:41
2080 3
СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города

СРОЧНО! В Сургуте люди в масках напали на прохожих в центре города
Все, что известно об этом ЧП в Сургуте — в этой новости UPD16:57
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
71557 12
В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО
Медиацентр Сургут 18 августа в 15:32
659 0
Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски

Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски
Чем запомнилась прошедшая сургутская неделя
Олег Владимиров 18 августа в 14:38
723 0
Территория долгосрочного развития

Территория долгосрочного развития
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел пресс-конференцию.
Никита Шаганенко 18 августа в 12:50
363 0
Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА

Лишь пятая часть читателей siapress.ru крутят спиннеры, а остальные ? // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 18 августа в 12:40
521 0
Труба мира

Труба мира
После вмешательства Путина конфликт между сургутскими дачниками и газовиками резко пошёл на убыль. Временно
Анастасия Семихатских 18 августа в 10:59
760 0
О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными

О бедном Ельцине замолвите слово… или Давайте быть честными
Ельцинские годы – это годы революционного поворота России, начавшиеся горбачевскими пустыми полками магазинов и пустой государственной казной
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 18 августа в 10:37
545 0
Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»

Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»
Поскольку в своих монологах я поднимаю довольно откровенные темы, многие люди, встречающие меня на улице, уверены, что могут вести себя панибратски. Меня это напрягает
Редакция СИА-ПРЕСС 18 августа в 09:55
694 0
Какой может стать набережная Старого Сургута

Какой может стать набережная Старого Сургута
Будущее набережной – тихий природный маршрут в самом центре города.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 17 августа в 16:27
1305 13
Каковы ваши отношения с алкоголем? Отвечают известные сургутяне

Каковы ваши отношения с алкоголем? Отвечают известные сургутяне
Только в нерабочее время, по праздникам и с хорошей компанией
Надежда Макаренко 17 августа в 15:33
1112 15
Так все-таки, какие вред и польза алкоголя? Отвечают специалисты

Так все-таки, какие вред и польза алкоголя? Отвечают специалисты
С ним возможно мирное сосуществование. Нет различий ни в общей, ни в частной смертности среди групп вообще не пьющих людей и пьющих не более 20 граммов чистого этанола в сутки
Надежда Макаренко 17 августа в 14:25
667 3
Максим Малявин: «Россия — пьющая страна? Вы не были в Англии!»

Максим Малявин: «Россия — пьющая страна? Вы не были в Англии!»
Известный психиатр и автор популярных книг — о мифах и правде про алкоголизм и о том, зачем предпринимаются попытки запретить продажу спиртного
Надежда Макаренко 17 августа в 12:25
725 2
Куда катятся наши читатели? Никуда. Они не очень любят велосипеды // ИНФОГРАФИКА

Куда катятся наши читатели? Никуда. Они не очень любят велосипеды // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru не катается велосипедах.
Редакция СИА-ПРЕСС 17 августа в 11:04
503 2
​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?

​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?
Уборка скошенной травы в рабочее время – не то, за что им платят зарплату из бюджета
Лилия Сулейманова 16 августа в 15:57
1967 5
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика