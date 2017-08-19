Следователи установили личность нападавшего на людей в Сургуте

Следователями СК РФ установлена личность человека, напавшего на людей в Сургуте.

По предварительным данным это Бобичел Абдурахманов, местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.

Напомним, преступник был убит полицией после того как ранил семерых человек. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).