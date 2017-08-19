Как сообщает департамент общественных связей Югры, уже четыре человека, пострадавших в ходе ЧП в Сургуте, находятся в тяжелом состоянии (ранее их было двое). Один — в средней степени тяжести, а состояние двух врачи оценили положительно и их отпустили домой.
Новая информация о пострадавших в Сургуте: двум стало хуже, двум — лучше
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Сегодня в 15:38, просмотров: 597, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00