Новая информация о пострадавших в Сургуте: двум стало хуже, двум — лучше

Как сообщает департамент общественных связей Югры, уже четыре человека, пострадавших в ходе ЧП в Сургуте, находятся в тяжелом состоянии (ранее их было двое). Один — в средней степени тяжести, а состояние двух врачи оценили положительно и их отпустили домой.