Губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Сургуте заседание оперативного штаба. Об этом сообщает департамент общественных связей Югры. О ситуации и ходе расследования доложат представители правоохранительных органов и глава города Вадим Шувалов. Также будет заслушан вопрос об оказании медицинской помощи и состоянии здоровья пострадавших.
Губернатор Югры Наталья Комарова срочно вылетает в Сургут
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Сегодня в 15:37, просмотров: 417, комментариев: 0
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