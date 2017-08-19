В сети появились кадры якобы с эпизодами нападений в Сургуте // ФОТО

Появились фотографии, якобы с места происшествия, их подлинность пока неизвестна.
фото из группы "О, Сургут!".
Фото с Телеграм канала - Varlamov.ru
Из этого фото заметно, что нападавший был не один, как сейчас заявляют официальные органы.
Появились фотографии, якобы с места происшествия, их подлинность пока неизвестна.
фото из группы "О, Сургут!".
Фото с Телеграм канала - Varlamov.ru
Из этого фото заметно, что нападавший был не один, как сейчас заявляют официальные органы.
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Что за тайна следствия?
Фото явно говорит нам не о психе-одиночке, как пытаются убедить общественность