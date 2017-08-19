Ученый порекомендовал Путину перенести столицу России за Урал

Глава набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором рекомендует перенести столицу России из Москвы за Урал.

Как пишет "Экономика сегодня", в документе говорится о неверном курсе национального развития: в 15–25 российских мегаполисах проживает уже более половины населения страны, а московский регион вообще вобрал в себя пятую часть.

В результате Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удаленными территориями.

Решением, по мнению Крупнова, может стать перенос столицы за Урал. Приоритет в развитии следует отдать Дальнему Востоку и Сибири.