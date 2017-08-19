Сургутская полиция в полном составе выходит на усиление после нападений, произошедших в городе

Как передает корреспондент СИА-ПРЕСС, находящийся у здания УМВД Сургута, весь состав полиции города собран во внутреннем дворе и проходит инструктаж.
Это несколько противоречит информации о том, что якобы нападавший был один (и он убит) — все-таки очевидцы говорят о нескольких людях.
Полиция Сургута по-прежнему не дает никаких комментариев, региональное правительство утверждает, что ситуация находится под контролем власти.
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00