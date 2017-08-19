На фоне происходящего в Сургуте появилась информация о якобы обнаруженной в ТРЦ "Сургут Сити Молл" записке о заминировании центра. Это, к счастью, не подтвердилось — как сообщила СИА-ПРЕСС директор центра Елена Волосникова, никаких записок о бомбах там не находили, но все же усилили меры безопасности: вывели всю охрану, что есть у ТРЦ, перекрыли некоторые выходы, оставив открытым центральный, а также запросили подмогу полиции.
СМИ сообщили о заминировании "Сургут Сити Молла". Но это оказалось неправдой
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Сегодня в 14:13, просмотров: 1131, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00