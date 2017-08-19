Источник: информация о возможном нападении была в Сургуте уже накануне вечером

Как сообщили СИА-ПРЕСС источники, близкие к администрации города, информация о возможных нападениях в Сургуте появилась еще накануне вечером. Ее направили силовиками и городской власти представители спецслужб. Этот факт подтверждают наблюдения наших читателей о том, что накануне на улицы были выведены усиленные патрули.

Подробности об этом мы опубликуем в ближашйее время — как известно, руководство городского УМВД в ближайшее время собирает пресс-конференцию, где даст информацию о произошедшем.